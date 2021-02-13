СЕ собирается помочь украинцам получить более широкий доступ к системе правосудия

Совет Европы (СЕ) планирует привлечь специалистов для проекта по расширению доступа жителей Украины к правосудию. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

Как уточняется в документе, проект предполагает оказание украинской стороне помощи в развитии законодательства, разработке стратегических документов в сфере судебной системы и доступа к правосудию, поддержке судов и властей страны в вопросах повышения качества оказания бесплатной юридической помощи в соответствии с европейскими стандартами.



Для реализации поставленных задач Совет Европы объявил поиск специалистов с опытом работы с текстами, содержащими юридическую терминологию, а также экспертов, имеющих представление о вопросах единообразного применения закона и проведения правовых реформ.

Так, будущим участникам проекта предстоит заниматься в том числе оценкой нормативно-правовых актов, принимать участие в тематических семинарах и консультациях, проводить опросы, оказывать поддержку при разработке законодательных актов, вычитывать специализированные тексты на украинском и английском языках.

Из описания тендера следует, что общий бюджет проекта под названием «Оказание поддержки судебным органам и процедурам с целью расширения доступа к правосудию на Украине» составляет €700 тыс. — из них на работу консультантов планируют выделить до €55 тыс.

Ранее сообщалось, что Совет Европы намерен нанять специалистов, которые помогут привести систему уголовного правосудия на Украине в соответствие с европейскими стандартами.