ЕК выделила €3,7 млн на «поддержку» гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»

Европейская комиссия выделила около €3,7 млн на «расширение возможностей гражданского общества» в странах — участницах программы «Восточное партнёрство». Об этом говорится в опубликованном контракте, с которым ознакомился RT.

«Проект по предоставлению региональной технической помощи поспособствует укреплению и продвижению участия гражданского общества в осуществлении реформ и демократических перемен в странах «Восточного партнёрства», обеспечивая взаимодополнение различных финансируемых ЕС двусторонних и региональных инициатив, рассчитанных на организации гражданского общества», — уточняется в документе.

В частности, речь идёт о выплатах стипендий, организации различных мероприятий (например, так называемых хакатонов), а также о проведении исследований, связанных с проблемами гражданского общества в странах — участницах европейской программы партнёрства — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине.

Подрядчиком ЕС в рамках инициативы выступит ирландская международная консалтинговая компания (Galway Development Services International Limited), реализовавшая проекты в более чем 100 странах — в том числе в государствах Восточной Европы.

Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) выделить $5 млн на вовлечение молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе».