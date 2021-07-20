ЕК выделила €3,7 млн на «поддержку» гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»
- © EMMANUEL DUNAND
- AFP
«Проект по предоставлению региональной технической помощи поспособствует укреплению и продвижению участия гражданского общества в осуществлении реформ и демократических перемен в странах «Восточного партнёрства», обеспечивая взаимодополнение различных финансируемых ЕС двусторонних и региональных инициатив, рассчитанных на организации гражданского общества», — уточняется в документе.
В частности, речь идёт о выплатах стипендий, организации различных мероприятий (например, так называемых хакатонов), а также о проведении исследований, связанных с проблемами гражданского общества в странах — участницах европейской программы партнёрства — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине.
Подрядчиком ЕС в рамках инициативы выступит ирландская международная консалтинговая компания (Galway Development Services International Limited), реализовавшая проекты в более чем 100 странах — в том числе в государствах Восточной Европы.
Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) выделить $5 млн на вовлечение молодёжи Армении «в продвижение демократических принципов и практик в обществе».