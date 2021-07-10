В США заявили о готовности председательствующей в Совете ЕС Словении бороться с «влиянием» России и КНР

Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар выразил надежду на то, что Любляна, принявшая председательство в Совете ЕС, будет бороться с «влиянием» Москвы и Пекина. RT ознакомился с расшифровкой речи политика.

В ходе выступления в конгрессе американский политик напомнил, что 1 июля Словения стала председателем Совета ЕС — одного из главных органов интеграционного объединения, принимающих решения в Европе.

По словам Госара, это произошло в достаточно сложное время как для Европейского союза, так и для всего мира.

«Под руководством Словении Европа будет работать над сдерживанием пандемии коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесённого этим вирусом, а также заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, — противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», — отметил конгрессмен.

По его мнению, из председательской программы Словении следует, что страна готова решить среди прочих ещё одну «беспрецедентную задачу» — «стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем».

Ранее сообщалось, что посольство США в Любляне объявило открытый конкурс грантов в размере до $100 тыс. на развитие «культурного сотрудничества» двух стран.