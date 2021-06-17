США выделят грант на «продвижение американских ценностей» в Словении

Посольство США в Любляне объявляет открытый конкурс грантов в размере до $100 тыс. на развитие «культурного сотрудничества» двух стран. Об этом говорится в описании гранта, с текстом которого ознакомился RT.

С помощью программы культурного обмена Соединённые Штаты, как говорится в документе, хотят продвигать американские ценности, искусство и историю в Словении.

«Успешные проекты должны фокусироваться на представлении и продвижении американских ценностей, культуры и/или истории среди словенской аудитории через художественные работы, музыку, литературу, танец и/или иные культурные средства», — говорится в тексте документа.

Кроме того, особый интерес представляют проекты, демонстрирующие «взаимовыгодную, продуктивную и успешную историю и/или успешное будущее в том, что касается культурного сотрудничества между Словенией и Соединёнными Штатами, которое отражает крепкие трансатлантические отношения между двумя странами и народами», подчёркивается в документе.

Авторы отмечают, что право на получение гранта имеют только профессиональные деятели искусства и специалисты в области культуры, которые являются гражданами или резидентами США или Словении, некоммерческие художественные и культурные организации, а также словенские учебные, научно-исследовательские и государственные учреждения. При этом новым грантополучателям будет отдано предпочтение.

Вместе с тем в условиях текущих ограничений, связанных с распространением коронавируса, американское посольство призывает «творчески использовать виртуальные ресурсы».

Соответствующие предложения, которые не требуют международных поездок исполнителей из США, будут более конкурентоспособными, говорится в документе.

Отметим, Соединённые Штаты ранее уже выделяли средства на укрепление связей со Словенией. По мнению авторов, инициатива поможет жителям Словении лучше понять особенности культуры и политики США.