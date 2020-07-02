Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен профинансировать инициативы, направленные на распространение «американских ценностей» в Словении. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении
  • AFP

Как уточняется в тексте, проекты претендентов на получение финансирования должны быть направлены на продвижение американских ценностей, культуры и истории. На реализацию поставленных задач Госдеп планирует потратить в общей сложности до $100 000.

«Мы особенно заинтересованы в поддержке проектов, отражающих историю и/или будущее взаимовыгодного, продуктивного и успешного культурного сотрудничества между Словенией и Соединёнными Штатами, которое указывает на прочные трансатлантические связи двух государств и их народов», — подчёркивается в документе.

Подать заявку на участие в конкурсе могут лица, занятые в сфере культуры и являющиеся гражданами или жителями Словении или США, а также американские или словенские НКО и образовательные учреждения Словении.

Ранее сообщалось о намерении Госдепа организовать показ кинофильмов на Украине, чтобы продемонстрировать ценности американского общества и привлечь внимание населения к социальным проблемам в стране.

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