США организуют на Украине показ фильмов про американские ценности

Госдепартамент США намерен организовать показ кинофильмов на Украине, чтобы продемонстрировать ценности «американского общества» и привлечь внимание украинцев к социальным проблемам в стране. Для этой цели посольство Соединённых Штатов в Киеве объявило конкурс программ среди украинских некоммерческих организаций. С документом ознакомился RT.

«Успешный соискатель должен выработать программу, использующую американское независимое кино как средство для привлечения внимания к социальным проблемам на Украине, а также для демонстрации многообразия американского общества и его ценностей таким образом, чтобы найти отклик у украинской аудитории», — пояснили в дипломатическом ведомстве США.

Бюджет проекта составит $100 тыс. Украинским НКО предстоит в том числе организовать фестиваль американского кино «Независимость — 2021».

Во время фестиваля будут показаны художественные и документальные фильмы, а также проведены дискуссии по затронутым в картинах вопросам. При этом некоторые ленты выберет отдел посольства по делам прессы, образования и культуры. Проект допускает также участие украинских фильмов с аналогичной американской тематикой.

Помимо фестиваля, планируется устроить кинопоказы в восточной и южной частях Украины. В Госдепе подчёркивают, что программы, разработанные НКО, должны, среди прочего, содействовать пониманию евро-атлантических ценностей.

«Отдел по делам прессы, образования и культуры будет отдавать предпочтение предложениям, в которых прослеживается чёткая связь с тематическими приоритетами отдела, а именно: борьбе с идеологиями, пропагандирующими ненависть, поощрению инноваций и предпринимательства, поддержке реформы правоохранительных и судебных органов, содействию пониманию евро-атлантических ценностей», — сообщается в документе.

Проект также предполагает проведение мастер-классов для развития профессиональных навыков у молодых украинских кинематографистов и студентов.

Ранее Госдеп объявил о планах заняться решением социальных проблем украинского общества путём разработок видеоигр.