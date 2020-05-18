США намерены использовать видеоигры для решения соцпроблем на Украине

Госдепартамент США планирует заняться решением социальных проблем украинского общества путём разработок «серьёзных игр». Для этого американское посольство в Киеве объявило конкурс среди организаций. С соответствующим документом ознакомился RT.

«Основные стратегические цели таковы: укрепление деловых отношений между США и Украиной посредством предоставления транспарентной платформы для сотрудничества, создание лучших условий для бизнеса, а также решение социальных проблем Украины за счёт разработки «серьёзных игр», — говорится в документе.

В рамках проекта планируется набрать примерно 50 профессиональных и начинающих разработчиков с Украины и организовать для них семинар по социальным вопросам, во время которого его участники начнут работу над «серьёзными играми». Наставниками выступят специалисты с Украины и из Соединённых Штатов, в том числе представители американских компаний — производителей видеоигр.

В Госдепе США намерены провести семинар в первую неделю сентября, до начала фестиваля Comic Con Ukraine. Кроме того, накануне фестиваля должен состояться «геймджем» — соревнование разработчиков по скоростному созданию новых игр. Предполагается, что его участники смогут представить свои идеи потенциальным инвесторам во время Comic Con Ukraine.

На весь проект Госдеп выделит до $100 тыс. В ведомстве рассчитывают, что данный проект будет способствовать вхождению американских компаний в игровую индустрию Украины и созданию площадки для сотрудничества между разработчиками из Соединённых Штатов и их украинскими коллегами.

«В планах, обозначенных в программе, должна быть учтена возможность сотрудничества с торговой службой США с тем, чтобы представить американские компании — разработчики игр на украинском рынке и развивать отношения с их украинскими коллегами», — сообщают в Госдепартаменте.

В феврале Вашингтон заявил о планах реализовать на Украине программы, которые позволят «расширить происходящий внутри украинской аудитории диалог» по политическим и социальным вопросам, имеющим важное значение в контексте «евро-атлантического вектора развития» государства.