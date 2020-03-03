США выделят Украине $8 млн на кибербезопасность

Соединённые Штаты планируют выделить Украине $8 млн на кибербезопасность. Об этом говорится в сообщении Госдепа США по итогам встречи с украинской стороной в Киеве.

«В качестве демонстрации своей неизменной приверженности делу поддержки кибербезопасности Соединённые Штаты объявили о выделении Госдепартаментом ещё $8 млн на оказание помощи в области кибербезопасности в дополнение к $10 млн, обещанным в 2017 году», — рассказали в Госдепе.

Отмечается, что часть этих средств «будет направлена на поддержку нового проекта Агентства США по международному развитию в области кибербезопасности, в который планируется инвестировать до 38 млн долларов в течение четырёх лет» с целью «укрепления возможностей Украины в области кибербезопасности посредством поддержки законодательной и регуляторной реформы, подготовки кадров в киберсфере и привлечения частного сектора».

Ранее сообщалось, что посольство Соединённых Штатов в Киеве предлагает украинским «независимым СМИ» подать заявки на участие в проектах «по укреплению институционального потенциала».