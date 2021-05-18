США профинансируют «поддержку независимых СМИ» в Киргизии

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить средства на программы по «поддержке» средств массовой информации в Киргизии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США профинансируют «поддержку независимых СМИ» в Киргизии
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Эти программы должны продвигать свободный обмен информацией и свободу выражения мнений путём поддержки независимой и ответственной журналистики. Программы должны быть нацелены на повышение потенциала и устойчивости медиаорганизаций в вопросах объективного и прозрачного освещения событий, сохранения независимости и формирования устойчивости», — уточняется в документе.

Как отметили в Госдепе, СМИ в Киргизии можно считать «наиболее открытыми» во всём регионе, однако лишь немногие из них «по-настоящему независимы», а индустрия «страдает от самоцензуры».

Сумма гранта, которую Госдеп готов выделить потенциальному подрядчику, может варьироваться в пределах $10—50 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие и неправительственные организации, а также независимые СМИ, учреждённые в Киргизии.

Ранее сообщалось о планах Госдепартамента США выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и «независимых» средств массовой информации в Узбекистане. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить