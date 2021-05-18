США профинансируют «поддержку независимых СМИ» в Киргизии

Госдепартамент США намерен выделить средства на программы по «поддержке» средств массовой информации в Киргизии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Эти программы должны продвигать свободный обмен информацией и свободу выражения мнений путём поддержки независимой и ответственной журналистики. Программы должны быть нацелены на повышение потенциала и устойчивости медиаорганизаций в вопросах объективного и прозрачного освещения событий, сохранения независимости и формирования устойчивости», — уточняется в документе.



Как отметили в Госдепе, СМИ в Киргизии можно считать «наиболее открытыми» во всём регионе, однако лишь немногие из них «по-настоящему независимы», а индустрия «страдает от самоцензуры».

Сумма гранта, которую Госдеп готов выделить потенциальному подрядчику, может варьироваться в пределах $10—50 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие и неправительственные организации, а также независимые СМИ, учреждённые в Киргизии.

Ранее сообщалось о планах Госдепартамента США выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и «независимых» средств массовой информации в Узбекистане.