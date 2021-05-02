США поддержат работу «независимых» СМИ в Таджикистане

Госдепартамент США намерен выделить средства на программу поддержки «независимых» СМИ, ведущих свою деятельность в Таджикистане. С документом ознакомился RT.

Как объяснили в Госдепе, из-за снижения уровня дохода традиционных средств массовой информации многие таджикские журналисты вынуждены переходить на платформы Instagram, Twitter, Facebook и YouTube.

Однако многие из представителей сферы СМИ не знают, как производить качественный контент на новых площадках.

В связи с этим в американском внешнеполитическом ведомстве считают необходимым создать такого рода продукт и предоставить журналистам Таджикистана возможность использовать его для более эффективной работы в интернете.

«Цель проекта — расширить возможности независимых блогеров и инфлюенсеров в соцсетях по эффективному производству контента, способного конкурировать с ложной информацией, пропагандой и экстремистским контентом», — уточняется в документе.

Кроме того, в описании гранта говорится о необходимости реализации других инициатив.

Так, первая программа предполагает увеличение доли антиэкстремистского контента в традиционных и социальных медиа Таджикистана «путём набора людей с умеренными взглядами, которые будут его производить и распространять».

Вторая, в свою очередь, направлена на повышение уровня «инклюзивности для всех членов общества республики, в особенности для граждан из недостаточно представленных групп населения».

Размер одного гранта для подрядчиков, вовлечённых в работу над проектами, может варьироваться от $10 тыс. до $50 тыс.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о намерении профинансировать работу с молодёжью из стран Центральной Азии и Афганистана.