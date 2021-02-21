США профинансируют развитие «независимых» СМИ в Узбекистане

Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и «независимых» средств массовой информации в Узбекистане. RT ознакомился с описанием соответствующего гранта.

Как следует из документа, американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана.

Предполагается, что проект помимо прочего поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей республики, а кроме всего прочего посодействует работе СМИ и учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой журналистов.

Размер одного гранта для каждого из будущих подрядчиков, как отмечается в тексте, может варьироваться в пределах от $10 до $50 тыс., при этом об их общем количестве не упоминается.

Ранее сообщалось, что USAID заинтересовано в «укреплении местного самоуправления» в Киргизии.

В рамках подготовки к возможному старту соответствующей программы агентство объявило о начале сбора необходимой ему информации от «местных партнёров».