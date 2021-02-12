ЕК выделит до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии

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Ксения Калинкина
Европейская комиссия в рамках плана поддержки Европейского инструмента содействия демократии и правам человека в Киргизии намерена выделить до €1 млн на развитие гражданского общества в центральноазиатской республике. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.
ЕК выделит до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии
  • © «Синьхуа»
  • globallookpress.com

«Глобальная цель этого конкурса заявок — поддержка и расширение возможностей гражданского общества в вопросах защиты и продвижения демократии, прав человека и основных свобод», — уточняется в документе.

Как предполагается, получатели грантов будут заниматься работой, направленной на расширение прав и возможностей молодёжи и женщин, повышение уровня медиаграмотности населения Киргизии, развитие свободы самовыражения посредством содействия свободному потоку информации, а также на противодействие разжигающим ненависть высказываниям в СМИ.

Из тендерной документации следует, что общий бюджет инициативы составляет €1 млн, размер одного гранта при этом может варьироваться в пределах от €300 тыс. до €500 тыс.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут неправительственные организации и организации гражданского общества.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США ищет специалиста на должность старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство в Киргизии.

Вакансия, как уточнялось, предполагает в том числе оказание содействия властям республики в проведении реформ.

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