ЕК выделит до €1 млн на развитие гражданского общества в Киргизии
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«Глобальная цель этого конкурса заявок — поддержка и расширение возможностей гражданского общества в вопросах защиты и продвижения демократии, прав человека и основных свобод», — уточняется в документе.
Как предполагается, получатели грантов будут заниматься работой, направленной на расширение прав и возможностей молодёжи и женщин, повышение уровня медиаграмотности населения Киргизии, развитие свободы самовыражения посредством содействия свободному потоку информации, а также на противодействие разжигающим ненависть высказываниям в СМИ.
Из тендерной документации следует, что общий бюджет инициативы составляет €1 млн, размер одного гранта при этом может варьироваться в пределах от €300 тыс. до €500 тыс.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут неправительственные организации и организации гражданского общества.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США ищет специалиста на должность старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство в Киргизии.
Вакансия, как уточнялось, предполагает в том числе оказание содействия властям республики в проведении реформ.