Госдеп ищет специалиста для помощи Киргизии в проведении реформ в стране

Госдеп США ищет специалиста на должность старшего консультанта по вопросам верховенства закона и борьбы с коррупцией в посольство в Киргизии. Вакансия, помимо прочего, предполагает оказание содействия властям центрально-азиатской республики в проведении реформ. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В обязанности кандидата войдут в том числе «консультирование правительства Киргизии по вопросам разработки, реализации и продвижения системных, организационных, правовых и регуляторных реформ в сфере правоохранительной деятельности и уголовного правосудия», а также оказание содействия Бишкеку в борьбе с коррупцией.



Предполагается, что в рамках своей работы консультант должен будет взаимодействовать как с американскими, так и с киргизскими органами государственной власти — в частности, с сотрудниками Генеральной прокуратуры, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и Министерства юстиции республики.

Подобное взаимодействие, помимо прочего, подразумевает планирование и проведение тренингов для представителей сферы правосудия, а также составление «технической и программной документации», включая финансовые и информационные служебные записки, бюджетные документы, отчёты.

Как отмечают в Госдепе, кандидат на рассматриваемую позицию должен соответствовать ряду критериев — в качестве претендентов в ведомстве будут рассматривать лишь граждан Соединённых Штатов, имеющих высшее образование в области юриспруденции и необходимый для выполнения служебных обязанностей опыт работы, в том числе в странах бывшего СССР.

В начале октября в Киргизии прошла волна массовых протестов, переросших в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Поводом для демонстраций стало несогласие их участников с итогами выборов в парламент страны.

На фоне обострения ситуации ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными. Глава государства Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов и ряд других высокопоставленных чиновников ушли в отставку.

Новый глава правительства Киргизии, исполняющий обязанности президента оппозиционер Садыр Жапаров заявил, что стране «необходима люстрация».