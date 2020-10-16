Новый отсчёт: приведёт ли назначение перевыборов к завершению политического кризиса в Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии и премьер-министр республики Садыр Жапаров заявил, что постарается сохранить внешнеполитический курс и другие важные направления развития страны. Он также пообещал оставить должности за теми чиновниками, которые «приносят пользу стране». По словам главы ЦИК республики, новые президентские выборы могут быть назначены на 17 января 2021 года, а парламентские — на 20 декабря 2020-го. Вместе с тем эксперты считают, что о полноценной стабилизации политической ситуации в стране говорить пока рано.

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер-министр республики Садыр Жапаров пообещал сохранить внешнеполитический курс страны, а также оставить на своих местах часть прежних кадров.

«Слава богу, власть в стране сменилась мирным путём. Не было мародёрства. Я направлю все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления... Мы сохраним старые кадры, которые приносят пользу стране. Но и люстрация тоже нужна», — заявил Жапаров, выступая 16 октября перед парламентом.

Политик также рассказал, когда могут состояться досрочные президентские выборы в стране.

«Мы никогда не будем выходить за рамки закона. На следующей неделе мы скажем, когда пройдут выборы президента. Они должны состояться до 10 января. В части парламентских выборов требуют одномандатную систему выборов, но по Конституции у нас сейчас выборы проходят по партийным спискам», — отметил Жапаров.

Премьер-министр добавил, что для изменения этого порядка необходимо провести конституционную реформу.

«Я думаю, что её (реформу. — RT) проводить нужно, когда придёт новый парламент. Я также считаю, что количество депутатов нужно снизить до 70—90 человек. Я думаю, мы обсудим все вопросы со спикером и лидерами фракций», — сказал политик.

Сторонники Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке

Reuters

© Vladimir Pirogov

Глава ЦИК Киргизской Республики Нуржан Шайлдабекова также назвала журналистам предварительные даты выборов. По её словам, голосование по кандидатуре нового президента может состояться 17 января 2021 года, а парламентские выборы могут быть назначены на 20 декабря 2020-го.

Как гласит избирательное законодательство республики, дата проведения досрочных выборов главы государства должна быть названа в течение недели с момента отставки президента. При этом выборы должны состояться не позднее трёхмесячного срока со дня досрочного прекращения полномочий лидера страны. Право назначить выборы президента принадлежит парламенту, если же законодатели не сделают этого, выборы считаются назначенными автоматически.

Согласно ст. 68 статье Конституции республики, должностные лица, исполняющие обязанности президента страны, не вправе быть кандидатами на должность главы государства на досрочных выборах, а также не могут отправлять правительство в отставку или назначать досрочные выборы в парламент.

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Впрочем, эксперты не исключают, что новые власти республики могут проигнорировать эти положения основного закона. Такое предположение в беседе с RT высказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Действительно, и. о. президента не имеет права баллотироваться на досрочных выборах, а также не может распустить правительство. Но в республике относятся к конституционным нормам «творчески» и могут «подправить» их в случае необходимости. Жапаров говорит, что находится у власти до проведения президентских выборов, которые должны состояться в январе 2021 года. Но сомневаюсь, что после этого он откажется от своих полномочий, поскольку у него есть поддержка части северных элит и нескольких союзных групп с юга», — отметил эксперт.

Комментируя заявление Садыра Жапарова о сохранении постов за «полезными кадрами», Грозин отметил, что проведение массовой люстрации сейчас привело бы к параличу государственной власти.

«Других подготовленных деятелей, которые могли бы взять на себя управление страной, сейчас нет. Кроме того, если запустить процесс массовых люстраций, это может спровоцировать полномасштабную гражданскую войну. Ведь за каждым чиновником стоят его сторонники — порой это целые города и районы», — добавил эксперт.

«Не допустить раскола в обществе»

Ушедший накануне в отставку с поста президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился 16 октября к народу. Политик заявил, что с 6 октября (в этот день ЦИК аннулировал результаты состоявшихся ранее парламентских выборов) для страны «начался новый отсчёт времени».

Жээнбеков подчеркнул, что приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле. В итоге, по его словам, он принял решение уйти с поста президента, чтобы сохранить мир и «не допустить раскола в обществе».

«Конечно, были недостатки и недочёты в моей работе. И прошу прошения за них у соотечественников. Желаю успехов новой власти, которая возложила на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа», — добавил он.

Сооронбай Жээнбеков

© MAXIM SHEMETOV / AFP

Политик также поблагодарил руководство партнёров Киргизии — России, Казахстана, США, Великобритании, ООН, ЕС и ТЮРКПА (Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран) — за то, что им небезразлична судьба республики.

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев призвал сохранить для экс-президента все привилегии бывшего главы государства. Исаев подчеркнул, что в это сложное для республики время Жээнбеков «не убежал из страны, как прежние президенты».

Сооронбай Жээнбеков занимал пост президента Киргизии с ноября 2017 года. 15 октября 2020 года на фоне политического кризиса в государстве он объявил о своей досрочной отставке. Политик пояснил, что не держится за власть, а единство народа и спокойствие в обществе считает своими приоритетами.

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«Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил он.

Жээнбеков призвал премьера страны Садыра Жапарова и других политиков вывести своих сторонников с улиц Бишкека и вернуть жителям города мирную жизнь.

Согласно законодательству республики, в случае досрочной отставки президента его полномочия переходят к спикеру парламента. Однако Канат Исаев отказался возложить на себя президентские обязанности.

Об этом сначала объявил премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на встрече с митингующими в Бишкеке, пояснив, что теперь он является и. о. главы государства. Вскоре эту информацию официально подтвердил и сам Исаев.

«Я не буду занимать эту должность (и. о. президента. — RT). Я намерен прилагать максимум усилий для принятия своевременных законов в парламенте», — подчеркнул он.

По мнению Андрея Грозина, и отставка Жээнбекова, и отказ Исаева стать исполняющим обязанности президента были продиктованы в первую очередь опасениями за личную безопасность.

«Определённые силы из числа оппозиции прямо угрожали Жээнбекову и Исаеву. Поэтому Жээнбеков и поспешил уйти в отставку», — считает эксперт.

Круговое движение

Напомним, что волнения и политический кризис в Киргизии начались после прошедших 4 октября парламентских выборов. Несогласные с их итогами протестующие вышли на уличные акции в Бишкеке с требованием провести перевыборы. Вскоре протест перерос в столкновения с силовиками. Участники акций захватили Белый дом и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осуждённого за коррупцию.

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Также были освобождены и другие политики, в том числе и Садыр Жапаров, который с 2017 года отбывал срок по обвинению в захвате в заложники главы Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в ходе акции протеста в 2013 году.

На фоне массовых выступлений населения Центральная избирательная комиссия республики аннулировала итоги выборов, в отставку ушли спикер парламента Дастанбек Джумабеков и премьер-министр страны Кубатбек Боронов.

Одновременно Садыр Жапаров был выдвинут парламентом на пост главы правительства. Партии, принимавшие участие в выборах, объявили о формировании координационного совета для восстановления стабильности в стране и возвращения в правовое поле.

Однако вскоре оппозиционные партии заявили о создании нового координационного совета, непризнании Садыра Жапарова премьер-министром и намерении выдвинуть нового претендента.

По мнению экспертов, назначение новых выборов и отставка Жээнбекова не успокоит политические силы страны, а уличная борьба за власть продолжится. Дело в том, что причины текущего кризиса не связаны с персоной экс-президента, а имеют гораздо более глубокие корни, полагает редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

«Клановые разборки, удручающее социально-экономическое положение страны, претензии различных группировок на власть с целью личного обогащения до сих пор сохраняются. Можно ожидать, что конфликт затухнет, когда к власти придут относительно новые политики и будут распределять посты и источники доходов. Но через некоторое время появятся новые обиженные, и снова эта ситуация повторится», — отметил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Грозин. По словам эксперта, переворот не решил накопившихся в стране проблем, при этом многие протестующие не рассчитывали на то, что вся власть будет сконцентрирована в руках Жапарова.

«Несомненно, это многих не устраивает, в ближайшие дни мы станем свидетелями консолидации всех остальных политических групп против Жапарова, которого видные оппозиционеры уже обвиняют в стремлении узурпации власти», — полагает специалист.

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Вместе с тем политические пертурбации, происходящие в Киргизии, никак не отразятся на киргизско-российских отношениях, уверены эксперты.

Комментируя накануне отставку президента Киргизии, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время «важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике».

«Мы очень внимательно продолжаем отслеживать всё, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Москва продолжает поддерживать контакты с Бишкеком.

«Контакты осуществляются. Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Естественно, что это очень близкий наш партнёр», — сказал Песков.

По словам Аждара Куртова, Киргизия испытывает серьёзные экономические трудности, а реальная помощь, содействие в урегулировании острых политических, экономических и конституциональных проблем может поступить прежде всего от России.

«Именно Россия является проверенным партнёром республики. При этом оппозиция в Киргизии, как и все группировки, тоже стремится поддерживать продуктивные отношения с Российской Федерацией», — заключил Куртов.