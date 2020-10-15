Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента

Спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. Об этом заявил премьер-министр страны Садыр Жапаров.

Как передаёт РИА Новости, Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему.

15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Сообщалось, что его полномочия переходят к спикеру парламента.

Жээнбеков призвал премьера и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь.

В Кремле, комментируя ситуацию, подчеркнули важность любых действий, которые помогут стабилизации обстановки в республике.