Полномочия президента Киргизии перейдут спикеру парламента
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба парламента.
Отмечается, что 16 октября в Бишкеке пройдёт внеочередное заседание законодательного органа, на котором будет рассмотрена отставка президента.
«Полномочия президента Киргизии после отставки Жээнбекова переходят спикеру парламента», — цитирует пресс-службу Интерфакс.
Ранее пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Жээнбеков принял решение уйти в отставку с поста главы государства.