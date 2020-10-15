Полномочия президента Киргизии перейдут спикеру парламента

Полномочия президента Киргизии после отставки Сооронбая Жээнбекова перейдут спикеру парламента страны.

Об этом информирует пресс-служба парламента.

Отмечается, что 16 октября в Бишкеке пройдёт внеочередное заседание законодательного органа, на котором будет рассмотрена отставка президента.

«Полномочия президента Киргизии после отставки Жээнбекова переходят спикеру парламента», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Ранее пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Жээнбеков принял решение уйти в отставку с поста главы государства.