Полномочия президента Киргизии перейдут спикеру парламента

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Полномочия президента Киргизии после отставки Сооронбая Жээнбекова перейдут спикеру парламента страны.
Полномочия президента Киргизии перейдут спикеру парламента
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба парламента.

Отмечается, что 16 октября в Бишкеке пройдёт внеочередное заседание законодательного органа, на котором будет рассмотрена отставка президента. 

«Полномочия президента Киргизии после отставки Жээнбекова переходят спикеру парламента», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Ранее пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Жээнбеков принял решение уйти в отставку с поста главы государства.

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