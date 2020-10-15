Президент Киргизии объявил о своей отставке
- РИА Новости
«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал он.
Как отметил Жээнбеков, к сожалению, «агрессия не утихает», а текущая ситуация «близка к двустороннему конфликту».
Он призвал премьера и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь.
Ранее Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Позднее Жапаров призвал президента уйти в отставку.
9 октября Жээнбеков не исключил отставки после того, как Киргизия «встанет на путь законности» и будут утверждены легитимные руководители исполнительной власти.