Президент Киргизии объявил о своей отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Он призвал премьер-министра страны и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь. Обращение опубликовано пресс-службой главы государства.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — сказал он.

Как отметил Жээнбеков, к сожалению, «агрессия не утихает», а текущая ситуация «близка к двустороннему конфликту».

Он призвал премьера и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь.

Ранее Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Позднее Жапаров призвал президента уйти в отставку.

9 октября Жээнбеков не исключил отставки после того, как Киргизия «встанет на путь законности» и будут утверждены легитимные руководители исполнительной власти.