Президент Киргизии подписал указ о назначении Жапарова премьером

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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РИА Новости

Документ утверждает новый состав правительства. Ранее парламент республики на заседании единогласно поддержал кандидатуру Жапарова, выдвинутую коалиционным большинством.