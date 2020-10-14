Президент Киргизии подписал указ о назначении Жапарова премьером

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Киргизии подписал указ о назначении Жапарова премьером
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Документ утверждает новый состав правительства.

Ранее парламент республики на заседании единогласно поддержал кандидатуру Жапарова, выдвинутую коалиционным большинством.

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