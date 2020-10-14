Парламент Киргизии утвердил Жапарова в должности премьера

Парламент Киргизии на заседании утвердил Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны, передаёт Интерфакс.

Сообщается, что депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, выдвинутую коалиционным большинством.

Кроме того, парламентарии поддержали состав, программу и структуру правительства во главе с Жапаровым.