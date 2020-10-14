Парламент Киргизии утвердил Жапарова в должности премьера
Парламент Киргизии на заседании утвердил Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны, передаёт Интерфакс.
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
Сообщается, что депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, выдвинутую коалиционным большинством.
Кроме того, парламентарии поддержали состав, программу и структуру правительства во главе с Жапаровым.
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