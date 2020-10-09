Президент Киргизии назвал условия для ухода в отставку

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил ухода с поста после того, как республика «встанет на путь законности» и будут утверждены легитимные руководители исполнительной власти.
Президент Киргизии назвал условия для ухода в отставку
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Киргизский лидер отметил, что политическая ситуация в стране «достигла критической точки».

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

Он также призвал политические силы сохранить мир и спокойствие в стране.

Ранее Жээнбеков и новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев обсудили ситуацию в Киргизии

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