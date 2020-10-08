Президент Киргизии и новый спикер парламента обсудили ситуацию в стране
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Толгонай Стамалиеву.
«Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня по телефону переговорил со спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым», — заявила она.
Она напомнила, что Жээнбеков проводит личные переговоры с политическими силами, которые хотят вернуть страну в правовое русло.
«Сегодня разговор шёл об этом», — сказала Стамалиева.
Ранее в пресс-службе Жээнбекова заявили, что он находится в Бишкеке.