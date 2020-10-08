Президент Киргизии и новый спикер парламента обсудили ситуацию в стране

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев обсудили ситуацию в стране.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Толгонай Стамалиеву.

«Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня по телефону переговорил со спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым», — заявила она.

Она напомнила, что Жээнбеков проводит личные переговоры с политическими силами, которые хотят вернуть страну в правовое русло.

«Сегодня разговор шёл об этом», — сказала Стамалиева.

Ранее в пресс-службе Жээнбекова заявили, что он находится в Бишкеке.