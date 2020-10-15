В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Он отметил, что в настоящее время «важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике».

«Мы очень внимательно продолжаем отслеживать всё, что происходит в Киргизии, и хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны», — сказал Песков.

15 октября Жээнбеков принял решение уйти в отставку с поста президента Киргизии. Он призвал премьер-министра страны и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, в ходе которого выразил обеспокоенность развитием ситуации в республике.