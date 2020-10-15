Лавров и глава МИД Киргизии обсудили по телефону ситуацию в республике

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, в ходе которого выразил обеспокоенность развитием ситуации в республике.

«Лавров также высказал обеспокоенность развитием внутриполитической ситуации в республике и подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Киргизии в интересах её скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло», — сообщили в пресс-службе МИД России.

В ходе беседы министры выразили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества между двумя государствами.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке. Его полномочия перейдут спикеру парламента страны.