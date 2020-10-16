Жапаров назвал мирным процесс передачи власти в Киргизии

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Процесс передачи власти в Киргизии завершился мирным путём, заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Садыр Жапаров.
Жапаров назвал мирным процесс передачи власти в Киргизии
  • © РИА Новости

«Передача власти прошла мирным путём», — цитирует ТАСС Жапарова.

15 октября спикер национального парламента Киргизии Канат Исаев отказался от исполнения президентских полномочий. Жапаров объявил на митинге, что полномочия президента перешли к нему.

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