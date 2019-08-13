«Вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений»: Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Генпрокуратура Киргизии предъявила экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву подозрения в совершении им ряда особо тяжких преступлений, включая убийство, организацию массовых беспорядков и захват заложников. Кроме того, глава комитета нацбезопасности республики (ГКНБ) Орозбек Опумбаев обвинил бывшего главу Киргизии в том, что он планировал организовать госпереворот. Однако бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, проходящий свидетелем по делу о событиях 7-8 августа в селе Кой-Таш, заявил, что больше не доверяет Опумбаеву и считает ложью его заявления. Сам Атамбаев, арестованный до 26 августа по нескольким коррупционным делам, отвергает обвинения в свой адрес и называет их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура Киргизии предъявила бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву обвинения в совершении ряда особо тяжких преступлений. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры республики по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев. По его словам, речь идёт об убийстве спецназовца, организации массовых беспорядков и захвате заложников.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — заявил Бейшекеев.

В свою очередь, глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента страны в том, что он планировал совершить государственный переворот. По его словам, во время операции по задержанию Атамбаева тот намеренно использовал женщин и детей в качестве защиты, чтобы затем обвинить власти в насилии к мирным жителям и использовать это как повод для свержения правительства.

«Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота», — цитирует Опумбаева РИА Новости.

Глава ГКНБ также рассказал, что погибший во время штурма резиденции Атамбаева спецназовец был застрелен из оружия, которое было найдено в доме экс-президента.

«Боец был застрелен из оружия, которое находилось в доме Атамбаева. В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в том числе винтовка СВД. Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят», — подчеркнул Опумбаев.

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Кроме того, он сообщил, что силовикам был дан приказ не применять огнестрельное оружие во время задержания Атамбаева. Соответствующее распоряжение дал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

«Я доложил Сооронбаю Шариповичу как главнокомандующему, что есть такие моменты, мы их должны решать в правовом поле. Он дал жёсткое конкретное указание — не применять огнестрельное оружие и чтобы не было жертв среди гражданского населения», — сказал Опумбаев.

Добавим, что проходящий свидетелем по делу о событиях 7-8 августа в селе Кой-Таш экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев перед допросом в следственной службе МВД заявил, что после прошедшей пресс-конференции он больше не доверяет Опумбаеву и считает «всё, что он говорит касательно ситуации, ложью».

«Это целенаправленное введение в заблуждение общественности. Надеюсь, следствие ведут не такие, как Опумбаев, а профессиональные следователи», — заявил Сегизбаев, выразив надежду на то, что расследование пройдёт должным образом.

Штурм резиденции Атамбаева

Ранее парламент Киргизии обвинил экс-президента в причастности к коррупционным схемам. В конце июня 2019 года депутаты сняли с него статус экс-президента и неприкосновенность, что дало возможность возбудить против Атамбаева уголовное дело. Тем не менее он проходил по этим делам в качестве свидетеля. Сам бывший глава государства все обвинения отвергал и называл абсурдными, игнорируя вызовы в МВД для дачи показаний. По мнению Атамбаева, его преследование носит политический характер.

7 августа правоохранительные органы начали операцию по задержанию экс-президента в его резиденции. Однако сторонники Атамбаева оказали сопротивление и сотрудникам спецназа пришлось брать дом штурмом. После нескольких попыток появились пострадавшие, а некоторые из силовиков оказались захвачены в плен. Был ранен один спецназовец, впоследствии скончавшийся.

После этого Атамбаев обратился к гражданам и властям страны. Он призвал правоохранителей не стрелять «по своему народу», а сам выразил готовность ответить на все вопросы следствия.

«Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает Сооронбай Жээнбеков, я ему сам всё рассказывал, и этот цинизм потрясает», — сказал экс-президент.

На территорию резиденции силовики смогли попасть только 8 августа. После этого Атамбаев сдался властям и был доставлен в МВД. Сторонники экс-президента организовали протесты на центральной площади в Бишкеке, однако демонстрацию разогнали правоохранительные органы. В результате столкновений между сторонниками экс-президента и силовиками пострадали около 100 человек.

Арест до 26 августа

В ходе внеочередного заседания парламента Киргизии 8 августа, Жээнбеков заявил, что сложившаяся ситуация не касается противостояния двух политиков, а является процессом законного следствия, которому сопротивляются сторонники Атамбаева.

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«К сожалению, в истории нашей страны было несколько случаев, когда арестовывали видных и авторитетных отечественных политиков. Все они, подчинившись законам, приходили на следствие и заседания суда. А Атамбаев, переживая за своё собственное благополучие, отказался прийти к следователю. Ради себя он не преминул пожертвовать жизнями людей», — заявил глава государства.

Суд отправил Атамбаева под арест до 26 августа. Однако адвокаты экс-президента намерены обращаться в международные инстанции, поскольку, в частности, не считают правомерным лишение Атамбаева неприкосновенности.

«Как оно (обвинение. — RT) может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева, как у экс-президента, имеется неприкосновенность», — приводит портал 24.kg слова адвоката Атамбаева Сергея Слесарева.