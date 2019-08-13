Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

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RT
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Об этом заявил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев. Атамбаев был задержан 8 августа.
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — сказал Бейшекеев.

Экс-президенту может грозить пожизненное заключение.

Ранее глава Госкомитета нацбезопасности республики Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев стрелял в бойцов спецназа.

Сам экс-президент Киргизии утверждал, что у его «сторонников не было даже рогатки». При этом он подтвердил, что стрелял, когда был начат штурм его резиденции.

«Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — говорил Атамбаев.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по решению суда был заключён под арест на срок до 26 августа. Он был задержан 8 августа.

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