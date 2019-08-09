Суд арестовал Атамбаева до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по решению суда заключён под арест на срок до 26 августа, заявил его адвокат Сергей Слесарев.

«По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа», — цитирует его ТАСС.

По информации РИА Новости, экс-президента поместили в СИЗО Госкомитета Национальной безопасности.

По словам Слесарева, Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.