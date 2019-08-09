Суд арестовал Атамбаева до 26 августа
- Reuters
- © Eduardo Munoz
«По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа», — цитирует его ТАСС.
По информации РИА Новости, экс-президента поместили в СИЗО Госкомитета Национальной безопасности.
По словам Слесарева, Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.
27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.