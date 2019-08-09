Суд арестовал Атамбаева до 26 августа

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по решению суда заключён под арест на срок до 26 августа, заявил его адвокат Сергей Слесарев.
Суд арестовал Атамбаева до 26 августа
  • Reuters
  • © Eduardo Munoz

«По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа», — цитирует его ТАСС.

По информации РИА Новости, экс-президента поместили в СИЗО Госкомитета Национальной безопасности.

По словам Слесарева, Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

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