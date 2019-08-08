Число пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева выросло до 98

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Количество пострадавших в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 98. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.
Число пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева выросло до 98
  • © Anna Timofeenko
  • globallookpress.com

«За два дня, 7—8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек», — сообщили в ведомстве.

По уточнённым данным, 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение.

Ранее сообщалось о 79 пострадавших в результате спецоперации.

8 августа Атамбаева задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики. 

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