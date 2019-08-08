Число пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева выросло до 98
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«За два дня, 7—8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек», — сообщили в ведомстве.
По уточнённым данным, 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение.
Ранее сообщалось о 79 пострадавших в результате спецоперации.
8 августа Атамбаева задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.