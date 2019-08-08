Число пострадавших во время штурма резиденции Атамбаева выросло до 98

Количество пострадавших в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 98. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав Киргизии.

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«За два дня, 7—8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек», — сообщили в ведомстве. По уточнённым данным, 11 сотрудников силовых структур были переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение. Ранее сообщалось о 79 пострадавших в результате спецоперации. 8 августа Атамбаева задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.