«После долгих переговоров решил сдаться»: экс-президент Киргизии Атамбаев доставлен в МВД республики

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками силовых структур республики и доставлен в Главное следственное управление МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При этом в штабе политика отмечают, что он сдался сам. Сторонники экс-главы государства перекрыли трассу, ведущую из Кой-Таша, где находится резиденция Атамбаева, в Бишкек, и колонне правоохранителей пришлось двигаться по объездной дороге.

Правоохранители доставили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Главное следственное управление МВД страны. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«Его (Атамбаева. — RT) доставили в наше Следственное управление​​​. Здесь он будет допрошен», — приводит РИА Новости сообщение представителя ведомства.

Как подчеркнули в штабе политика, бывший глава республики сам принял решение сдаться силовикам после очередной попытки штурма его резиденции в селе Кой-Таш.

«После долгих переговоров он решил сдаться. Его увезли в сторону Бишкека​​​. Вместе с ним находятся его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева», — приводит РИА Новости слова представителя штаба.

По словам очевидцев, сторонники Атамбаева не пропустили колонну силовиков по дороге Бишкек — Кой-Таш, в связи с чем кортеж был вынужден поехать по объездной дороге через город Кант.

Между тем в штабе политика заявили, что намерены защищать своего лидера через суд.

«Мы будем представлять интересы экс-президента и защищать его от тех нарушений, которые допускаются. Институт защиты у нас должен заработать хотя бы минимально», — рассказал агентству адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Он добавил, что будут сделаны заявления по поводу действий властей и силовых структур 7 и 8 августа, которые в штабе считают неправомерными.

«Задержание экс-президента, то есть президента, прекратившего свои полномочия, вообще невозможно по нашему Уголовно-процессуальному кодексу. А привод предусматривает задержание. В данном случае это выдаётся как законное действие», — считает Слесарев.

События в Кой-Таше

Алмазбек Атамбаев был задержан после очередной попытки штурма его резиденции, предпринятой силовиками. Предыдущие действия спецназа не увенчались успехом. Сторонники экс-главы Киргизии дали правоохранителям отпор.

В четверг, 8 августа, на территорию резиденции силовикам удалось прорваться, протаранив ворота. По оценкам очевидцев, в штурме принимали участие порядка двух тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Со стороны Атамбаева им оказывали сопротивление около 300—400 человек.

«Водомёт с тараном снёс ворота дома Атамбаева​​​. Силовики разогнали сторонников с помощью дымовых шашек», — передавало агентство Sputnik Киргизия.

В результате новых стычек увеличилось число пострадавших. Так, в Бишкекский центр травматологии и ортопедии доставили пять человек с травмами различной степени тяжести, сообщили в Минздраве Киргизии.

«В 18:50 (15:50 мск. — RT) в Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили пять пострадавших: четыре сотрудника силовых структур с огнестрельными ранениями и один гражданский, который пострадал от шумовой гранаты», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря ведомства Жылдыз Айгеричинову.

Всего число пострадавших в результате событий последних двух дней превысило 70 человек, один человек — боец спецназа — погиб.

Смена статуса

В связи с событиями последних двух дней действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил о смене статуса Атамбаева — свидетель стал подозреваемым в деле о коррупции.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжком преступлении», — заявил Жээнбеков.

Ранее парламент выдвигал в адрес экс-лидера страны обвинения в причастности к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медицинским справкам и другим преступлениям. Также по результатам голосования депутатов с Атамбаева была снята неприкосновенность. Также он был лишён статуса экс-президента, что повлекло за собой и лишение его иммунитета от уголовного преследования.

После этого бывший глава республики был трижды вызван в МВД Киргизии для дачи показаний, которые он, однако, проигнорировал. Политик считает все обвинения в свой адрес «абсурдом», а действия властей — политическим преследованием. Об этом он ещё раз заявил 7 августа в обращении к народу Киргизии.

«Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает Сооронбай Жээнбеков, я ему сам рассказывал, и этот цинизм потрясает», — сказал Атамбаев.

Теперь же в связи с событиями в Кой-Таше Генеральная прокуратура страны возбудила новые уголовные дела. Так, в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрированы материалы по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Захват заложников».