В Киргизии задержали экс-президента страны Атамбаева

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Полина Духанова
В Киргизии задержан бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Об этом заявили в его штабе. Операцию проводят правоохранители в селе Кой-Таш, где находится его резиденция. По данным местных СМИ, в результате столкновений силовиков и сторонников Атамбаева ранения получили 10 человек. RT ведёт текстовую трансляцию.
В Киргизии задержали экс-президента страны Атамбаева
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  • 07 августа 2019

    Несмотря на блокировку подъездов к дому Атамбаева, его сторонники начали прорываться через оцепление милиции.

  • В свою очередь в Госкомитете Национальной безопасности Киргизии сообщили, что спецоперация в Кой-Таше продолжается. В ведомстве также подчеркнули, что боевое оружие спецназ не применял.

    «В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями», — сказали в пресс-службе ГКНБ.

  • Между тем адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что силовики не пускают его в резиденцию экс-президента.

    «Меня остановили на КПП​​​. Я не могу дальше пройти», — рассказал Слесарев РИА Новости.

    Он также отметил, что нынешнее местонахождение его подзащитного ему неизвестно.

  • «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», — рассказал ТАСС представитель штаба бывшего главы Киргизии.

    Он также отметил, что в доме экс-лидера страны продолжается стрельба.

  • Сообщения очевидцев о задержании Атамбаева подтвердили в его штабе.

  • Очевидцы сообщают, что сотрудникам милиции удалось задержать экс-главу Киргизии. По их словам, Атамбаева вывели из дома и увезли в неизвестном направлении.

  • Ранее, 20 июня, парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. В прокуратуре вынесли заключение, что экс-глава страны может быть причастен к ряду преступлений, среди которых коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождение лидера ОПГ Азиза Батукаева и другие.

  • «Всё происходит у дома Алмазбека Атамбаева. Там несколько месяцев дежурил народный штаб. То есть его сторонники ждали этого ареста, поэтому находились всё это время там, готовясь его защищать», — рассказала Ruptly корреспондент телеканала «Апрель» Елена Нечаева.

  • Сторонники экс-президента Киргизии начали возводить баррикады.

  • По словам очевидцев, сотрудники силовых структур применяют спецсредства, похожие на шумовые гранаты, а также стреляют резиновыми пулями.

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