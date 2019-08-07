В Киргизии задержали экс-президента страны Атамбаева
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07 августа 2019
Несмотря на блокировку подъездов к дому Атамбаева, его сторонники начали прорываться через оцепление милиции.
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В свою очередь в Госкомитете Национальной безопасности Киргизии сообщили, что спецоперация в Кой-Таше продолжается. В ведомстве также подчеркнули, что боевое оружие спецназ не применял.
«В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями», — сказали в пресс-службе ГКНБ.
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Между тем адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что силовики не пускают его в резиденцию экс-президента.
«Меня остановили на КПП. Я не могу дальше пройти», — рассказал Слесарев РИА Новости.
Он также отметил, что нынешнее местонахождение его подзащитного ему неизвестно.
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«Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», — рассказал ТАСС представитель штаба бывшего главы Киргизии.
Он также отметил, что в доме экс-лидера страны продолжается стрельба.
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Сообщения очевидцев о задержании Атамбаева подтвердили в его штабе.
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Очевидцы сообщают, что сотрудникам милиции удалось задержать экс-главу Киргизии. По их словам, Атамбаева вывели из дома и увезли в неизвестном направлении.
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Ранее, 20 июня, парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. В прокуратуре вынесли заключение, что экс-глава страны может быть причастен к ряду преступлений, среди которых коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождение лидера ОПГ Азиза Батукаева и другие.
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«Всё происходит у дома Алмазбека Атамбаева. Там несколько месяцев дежурил народный штаб. То есть его сторонники ждали этого ареста, поэтому находились всё это время там, готовясь его защищать», — рассказала Ruptly корреспондент телеканала «Апрель» Елена Нечаева.
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Сторонники экс-президента Киргизии начали возводить баррикады.
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По словам очевидцев, сотрудники силовых структур применяют спецсредства, похожие на шумовые гранаты, а также стреляют резиновыми пулями.