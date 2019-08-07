В Киргизии задержали экс-президента страны Атамбаева

В Киргизии задержан бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Об этом заявили в его штабе. Операцию проводят правоохранители в селе Кой-Таш, где находится его резиденция. По данным местных СМИ, в результате столкновений силовиков и сторонников Атамбаева ранения получили 10 человек. RT ведёт текстовую трансляцию.