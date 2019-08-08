После штурма резиденции Атамбаева возбуждено шесть уголовных дел

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Замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков заявил, что киргизское МВД возбудило шесть уголовных дел после столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.
После штурма резиденции Атамбаева возбуждено шесть уголовных дел
  • Reuters

«МВД возбудило шесть уголовных дел по статьям, в том числе «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство» и «Захват в заложники», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что все сотрудники МВД, участвовавшие в противодействии сторонникам Атамбаева, были без оружия.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один погиб.

Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники. В Минздраве заявили, что их состояние средней тяжести.

Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев заявил, что намерен провести митинг в Бишкеке.

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