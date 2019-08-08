СМИ: Состояние главы областного ГУВД Киргизии крайне тяжёлое

Начальнику ГУВД Чуйской области Киргизии Самату Курманкулову, который пострадал во время столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сделали вторую операцию, его состояние крайне тяжёлое.

«На данный момент он находится в реанимации, в коме, на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние врачами оценивается как крайне тяжёлое. Он находится под контролем врачей», — пишет агентство «Кагар».

Отмечается, что во время штурма резиденции Атамбаева он получил удар тупым предметом по голове.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один погиб.

Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники. В Минздраве заявили, что их состояние средней тяжести.

Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев заявил, что намерен провести митинг в Бишкеке.