В Минздраве Киргизии оценили состояние взятых в заложники спецназовцев
- Reuters
«Врачами оказана помощь шести сотрудникам силовых структур, которые удерживаются на данный момент в Кой-Таше. Их состояние оценивается как средней тяжести», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Киргизии.
По данным медиков, у бойцов различные травмы. Двоим предварительно выставлен диагноз «пулевое ранение икроножной мышцы и бедра», остальные четверо — с ушибами, рваными и резаными ранами.
7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один погиб.
Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.
Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев заявил, что намерен провести митинг в Бишкеке.