В Минздраве Киргизии оценили состояние взятых в заложники спецназовцев

В пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии сообщили, что состояние спецназовцев, которых взяли в заложники во время спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции, оценивается как средней тяжести.

«Врачами оказана помощь шести сотрудникам силовых структур, которые удерживаются на данный момент в Кой-Таше. Их состояние оценивается как средней тяжести», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Киргизии.

По данным медиков, у бойцов различные травмы. Двоим предварительно выставлен диагноз «пулевое ранение икроножной мышцы и бедра», остальные четверо — с ушибами, рваными и резаными ранами.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один погиб.

Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники.

Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев заявил, что намерен провести митинг в Бишкеке.