Парламент Киргизии соберётся из-за обострения ситуации в стране

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Парламент Киргизии соберётся 8 августа на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране после попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Парламент Киргизии соберётся из-за обострения ситуации в стране

«Предположительно, сессия начнется в 14:00 по местному времени (11:00 мск)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы киргизского парламента.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один погиб.

Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев заявил, что намерен провести митинг в Бишкеке.

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