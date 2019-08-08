Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52

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Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 52.
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52
  • © РИА Новости

«Количество обратившихся за медицинской помощью составило 52, 20 из них госпитализированы. Еще 11 человек проходят курс лечения в медицинских заведениях силовых структур», — приводит ТАСС слова представителя Министерства здравоохранения Киргизии.

Ранее сообщалось, что 43 человека пострадали в результате спецоперации по задержанию Атамбаева.

Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от ранений.

Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.

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