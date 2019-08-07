Спецназовец скончался от ранений после штурма резиденции Атамбаева

Короткая ссылка
Сотрудник спецназа скончался от ранений после операции в селе Кой-Таш под Бишкеком, где проводился штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.
Спецназовец скончался от ранений после штурма резиденции Атамбаева
  • © RT

«Один сотрудник спецназа был доставлен в крайне тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, был экстренно взят на операцию, но, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался», — сказала пресс-секретарь ведомства Жылдыз Айгерчинова.

Ранее стало известно, что в результате штурма резиденции Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы.

На фоне происходящих в стране событий действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить