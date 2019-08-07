Спецназовец скончался от ранений после штурма резиденции Атамбаева

Сотрудник спецназа скончался от ранений после операции в селе Кой-Таш под Бишкеком, где проводился штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав.

«Один сотрудник спецназа был доставлен в крайне тяжёлом состоянии с огнестрельным ранением в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, был экстренно взят на операцию, но, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался», — сказала пресс-секретарь ведомства Жылдыз Айгерчинова.

Ранее стало известно, что в результате штурма резиденции Атамбаева в Кой-Таше пострадали по меньшей мере 15 человек, их доставили в больницы.

На фоне происходящих в стране событий действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек.