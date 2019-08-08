Новый штурм и новый статус Атамбаева: что происходит в Киргизии после неудачной попытки задержания экс-президента

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника Алмазбека Атамбаева, оказавшего жёсткое сопротивление властям, в нарушении Конституции. По его словам, если раньше экс-главу государства вызывали к следователю по делу о коррупции как свидетеля, то теперь его статус изменится: он станет подозреваемым. Атамбаев, в свою очередь, отрицает все обвинения и призывает власти вернуться в правовое поле. Между тем днём 8 августа силовики начали новый штурм резиденции бывшего президента республики. Накануне спецназовцы не сумели задержать его из-за ожесточённого сопротивления со стороны рядовых граждан. В результате стычек погиб один сотрудник правоохранительных органов, ранения получили 79 человек.

Статус экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева изменится — теперь он будет не свидетелем, а обвиняемым в совершении тяжкого преступления. Об этом в четверг, 8 августа, заявил действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжком преступлении», — подчеркнул Жээнбеков.

В четверг, 8 августа, в Бишкеке должен был пройти митинг сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

«Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом (здание парламента, в котором также находится администрация президента Киргизии. — RT), часть — к Форуму (офис Атамбаева. — RT). Мы вначале к Форуму пойдём, часам к четырём (13:00 мск. — RT)», — говорил Атамбаев журналистам утром 8 августа.

Однако митинг был отменён из-за начавшейся новой попытки штурма резиденции экс-главы государства. Его сторонники отправились в село Кой-Таш, расположенное в 20 км от столицы.

Накануне силами спецслужб уже предпринимались попытки задержания экс-главы государства, пока не увенчавшиеся успехом. Штурм резиденции в Кой-Таше обернулся столкновениями силовиков с гражданскими лицами, вставшими на защиту экс-президента. В результате стычек был убит один из бойцов Госкомитета нацбезопасности Киргизии, ранения, по последним данным, получили 79 человек. Кроме того, во время штурма получил закрытую черепно-мозговая травму и ушиб головного мозга тяжёлой степени начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. В больнице ему сделали трепанацию черепа, он в коме.

Обе стороны обвиняют друг друга в использовании огнестрельного оружия, однако киргизские власти настаивают, что спецназовцы задействовали исключительно ружья с резиновыми пулями, тогда как сотрудника ГКНБ застрелили из снайперской винтовки.

В ночь на 8 августа спецоперация завершилась, силовики покинули резиденцию Атамбаева, а милиция сняла оцепление с дороги, ведущей к его дому. При этом несколько спецназовцев остались в заложниках у сторонников бывшего президента Киргизии. Как заявили в штабе экс-главы государства, пленников отпустят после того, как в Кой-Таше будет восстановлена связь и интернет, а также произойдёт полный вывод сотрудников ГКНБ. Однако в ходе утреннего общения с журналистами сам Атамбаев пообещал отпустить спецназовцев, но не уточнил когда. Он также признался, что вёл стрельбу, защищая себя.

«У моих сторонников не было даже рогатки, это всё врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — сказал Атамбаев.

Ранее Атамбаев выступил с видеообращением к народу Киргизии, в котором поблагодарил рядовых граждан страны за сопротивление силовикам и призвал власти вернуться в правовое поле. Он также отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям, в том числе коррупционного характера.

«Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает Сооронбай Жээнбеков, я ему сам рассказывал. И этот цинизм потрясает», — сказал экс-президент Киргизии.

Он призвал действующие власти Киргизии одуматься и перестать стрелять в собственных граждан. По его словам, киргизский народ «никогда не будет жить на коленях, не будет колхозными баранами, не будет рабами правящего клана».

«Атамбаев попрал Конституцию Киргизии»

Между тем утром 8 августа под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова состоялось заседание Совета безопасности. На повестке дня был вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года». Накануне глава государства прервал свой недельный отпуск.

Жээнбеков заявил, что Киргизия — правовое государство, долг которого — «обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами», тогда как Атамбаев грубо нарушил законы и Конституцию страны, оказав «жёсткое вооружённое сопротивление проведению следственных мероприятий».

Президент Киргизии поручил членам Совбеза принять безотлагательные меры «по сохранению законности, мира и безопасности в стране».

Генеральная прокуратура Киргизии уже возбудила уголовные дела по факту произошедших событий. Так, в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрированы материалы по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Захват заложников».

«Сторонниками экс-президента было оказано вооружённое сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Кроме того, в целях воспрепятствования следствию были организованы массовые беспорядки, сопряжённые с применением насилия», — приводит РИА Новости текст сообщения надзорного органа.

В Госкомитете национальной безопасности, в свою очередь, отметили, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева его сторонники в качестве живого щита использовали женщин и детей. Кроме того, в ведомстве сообщили, что на месте было захвачено «40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тыс. патронов».

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев во время выступления на внеочередной сессии парламента сообщил о готовности подать в отставку и выразил сожаление, что не дал силовикам разрешения применить табельное оружие.

«Никто не ожидал, что Атамбаев начнёт стрелять в практически безоружных парней. Честно говоря, я жалею, что не разрешил открыть огонь на поражение», — цитирует его Sputnik Киргизия.

«Внутреннее дело Киргизии»

Москва рассматривает развивающуюся вокруг бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева ситуацию как «внутреннее дело страны». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, более глубокая оценка произошедшему будет дана позднее.

«Я хотела бы пожелать (может быть, немного отойдя от своей ипостаси официального представителя, просто как человек, у которого есть друзья и знакомые в Киргизии) здравомыслия и ответственности», — подчеркнула Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она также сообщила, что не обладает данными об обращениях Атамбаева к властям РФ по поводу возможного приезда в Россию.

К сдержанности граждан Киргизии также призвал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что российская сторона переживает «за судьбу страны и братского для нас народа».

Добавим: накануне в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о событиях в окрестностях Бишкека и получает «самую последнюю информацию».