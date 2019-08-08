Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
  • © РИА Новости

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жёсткое вооружённое сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — приводит РИА Новости слова Жээнбекова.

Жээнбеков отметил, что Киргизия является правовым государством, а долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке началось заседание Совета безопасности Киргизии в связи с ситуацией с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. 

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева достигло 52, один человек погиб.

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