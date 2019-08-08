Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
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«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жёсткое вооружённое сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — приводит РИА Новости слова Жээнбекова.
Жээнбеков отметил, что Киргизия является правовым государством, а долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.
Ранее сообщалось, что в Бишкеке началось заседание Совета безопасности Киргизии в связи с ситуацией с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева достигло 52, один человек погиб.