Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жёсткое вооружённое сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — приводит РИА Новости слова Жээнбекова.

Жээнбеков отметил, что Киргизия является правовым государством, а долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке началось заседание Совета безопасности Киргизии в связи с ситуацией с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева достигло 52, один человек погиб.