Совет безопасности Киргизии собрался в связи с ситуацией с Атамбаевым

В Бишкеке началось заседание Совета безопасности Киргизии в связи с ситуацией с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщается на сайте лидера Киргизии.

«Под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности КР», — говорится в сообщении. Отмечается, что на заседании рассматривается вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года». Как уточняется, мероприятие проходит без присутствия прессы. По последним данным, в результате спецоперации по задержанию Атамбаева пострадали 48 человек, один сотрудник спецназа скончался от полученных ранений.