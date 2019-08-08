Совет безопасности Киргизии собрался в связи с ситуацией с Атамбаевым
«Под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности КР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании рассматривается вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года».
Как уточняется, мероприятие проходит без присутствия прессы.
По последним данным, в результате спецоперации по задержанию Атамбаева пострадали 48 человек, один сотрудник спецназа скончался от полученных ранений.