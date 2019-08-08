Совет безопасности Киргизии собрался в связи с ситуацией с Атамбаевым

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В Бишкеке началось заседание Совета безопасности Киргизии в связи с ситуацией с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщается на сайте лидера Киргизии.

«Под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности КР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании рассматривается вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года».

Как уточняется, мероприятие проходит без присутствия прессы.

По последним данным, в результате спецоперации по задержанию Атамбаева пострадали 48 человек, один сотрудник спецназа скончался от полученных ранений

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