Российский лидер Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — приводит сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что глава государства получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева, при этом сторонники экс-главы государства пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов попасть на территорию его дома.

Позднее стало известно, что киргизская милиция в ходе штурма задержала бывшего президента страны в его доме в селе Кой-Таш.