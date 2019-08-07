Путин проинформирован о событиях в Киргизии

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Российский лидер Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин проинформирован о событиях в Киргизии
  • © РИА Новости

«Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — приводит сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что глава государства получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева, при этом сторонники экс-главы государства пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов попасть на территорию его дома.

Позднее стало известно, что киргизская милиция в ходе штурма задержала бывшего президента страны в его доме в селе Кой-Таш.

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