В Киргизии проводят операцию по задержанию экс-президента Атамбаева

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RT
В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Отмечается, что сторонники экс-главы государства пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов попасть на территорию его дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева.
В Киргизии проводят операцию по задержанию экс-президента Атамбаева
  • РИА Новости

«Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента», — заявили в его штабе.

Официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Кундуз Жолдубаева заявила Интерфаксу, что отряд специального назначения прибыл в дом Атамбаева.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

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