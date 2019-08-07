В Киргизии проводят операцию по задержанию экс-президента Атамбаева
- РИА Новости
«Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента», — заявили в его штабе.
Официальный представитель основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Кундуз Жолдубаева заявила Интерфаксу, что отряд специального назначения прибыл в дом Атамбаева.
27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.