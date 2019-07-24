Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы в киргизском городе Кант, передаёт ТАСС со ссылкой на штаб политика.

«Атамбаев сегодня отправился в Москву», — сказал представитель.

По его словам, экс-глава государства перемещается на частном самолёте.

Ранее Атамбаев заявил, что он планирует провести встречи с друзьями в столице России и вернуться в Бишкек вечером 25 июля.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.