Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы
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- РИА Новости
«Атамбаев сегодня отправился в Москву», — сказал представитель.
По его словам, экс-глава государства перемещается на частном самолёте.
Ранее Атамбаев заявил, что он планирует провести встречи с друзьями в столице России и вернуться в Бишкек вечером 25 июля.
27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.