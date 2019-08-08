Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны
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Как сообщает РИА Новости, Захарова выразила надежду на здравомыслие всех сторон конфликта в Киргизии.
Как она отметила, у неё нет информации, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может приехать в Россию.
Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека. Задержать экс-президента не удалось.
Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.