Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.
Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Захарова выразила надежду на здравомыслие всех сторон конфликта в Киргизии. 

Как она отметила, у неё нет информации, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может приехать в Россию.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека. Задержать экс-президента не удалось.

Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить