Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.

Как сообщает РИА Новости, Захарова выразила надежду на здравомыслие всех сторон конфликта в Киргизии.

Как она отметила, у неё нет информации, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев может приехать в Россию.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека. Задержать экс-президента не удалось.

Атамбаев заявил своим сторонникам, что намерен провести митинг в Бишкеке.