Посольство России рассказало об обстановке в Бишкеке

Короткая ссылка
Посольство России в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке на фоне задержания и последующего ареста киргизского экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Посольство России рассказало об обстановке в Бишкеке
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

«Попытки сторонников экс-президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная», — говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении внутренних дел Бишкека сообщили, что ситуация в столице Киргизии нормализовалась и «полностью контролируется» сотрудниками правоохранительных органов. 

8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии. Позднее суд арестовал Атамбаева до 26 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить