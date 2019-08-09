Посольство России рассказало об обстановке в Бишкеке
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.
«Попытки сторонников экс-президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная», — говорится в сообщении.
Ранее в Главном управлении внутренних дел Бишкека сообщили, что ситуация в столице Киргизии нормализовалась и «полностью контролируется» сотрудниками правоохранительных органов.
8 августа Атамбаев был задержан сотрудниками силовых структур на территории своей резиденции и затем доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии. Позднее суд арестовал Атамбаева до 26 августа.