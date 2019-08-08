Медведев прокомментировал ситуацию в Киргизии

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, связанную с задержанием экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Медведев прокомментировал ситуацию в Киргизии
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Это внутреннее дело самого Кыргызстана», — цитирует российского премьера РИА Новости.

Вместе с тем Медведев отметил, что Россия не может относиться к происходящему безучастно, внимательно наблюдает за ситуацией.

Он добавил, что в XXI веке «лимит на революции Киргизия уже исчерпала».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.

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