Медведев прокомментировал ситуацию в Киргизии
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- РИА Новости
«Это внутреннее дело самого Кыргызстана», — цитирует российского премьера РИА Новости.
Вместе с тем Медведев отметил, что Россия не может относиться к происходящему безучастно, внимательно наблюдает за ситуацией.
Он добавил, что в XXI веке «лимит на революции Киргизия уже исчерпала».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает происходящее в Киргизии как внутреннее дело этой страны.