В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
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Об этом информирует ТАСС.
По данным агентства, силовики используют для разгона светошумовые гранаты. Кроме того, сообщается, что в районе площади Ала-Тоо звучат выстрелы.
8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию.
Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.