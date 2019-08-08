В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Об этом информирует ТАСС.

По данным агентства, силовики используют для разгона светошумовые гранаты. Кроме того, сообщается, что в районе площади Ала-Тоо звучат выстрелы.

8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию.

Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.