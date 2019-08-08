В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
  • © Anna Timofeenko/via Global Look Press
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС.

По данным агентства, силовики используют для разгона светошумовые гранаты. Кроме того, сообщается, что в районе площади Ала-Тоо звучат выстрелы. 

8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию

Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить