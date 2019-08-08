Силовикам удалось прорваться на территорию резиденции Атамбаева

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Сотрудникам силовых структур удалось прорваться на территорию резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб бывшего президента Киргизии.
Силовикам удалось прорваться на территорию резиденции Атамбаева
  • Reuters

«Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции», — сказали в штабе.

По словам представителя штаба, в штурме принимают участие более 2 тыс. сотрудников правоохранительных и силовых структур.

Ранее силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате стычек погиб один сотрудник правоохранительных органов, ранения получили 79 человек.

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