Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева

Силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

«Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники дают им отпор, их около четырёх сотен — оружия у них нет, только камни и палки», — заявил представитель штаба.

По его словам, сам Атамбаев по-прежнему находится в своей резиденции в окружении охраны и сторонников.

Также сообщается, что сторонники Атамбаева отменили митинг в Бишкеке и направляются в село Кой-Таш к его резиденции.

Ранее замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков заявил, что киргизское МВД возбудило шесть уголовных дел после столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.