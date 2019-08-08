Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева

Короткая ссылка
Силовики начали повторный штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева
  • © Mirbek Aitikeev/via Global Look Press
  • globallookpress.com

«Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники дают им отпор, их около четырёх сотен — оружия у них нет, только камни и палки», — заявил представитель штаба.

По его словам, сам Атамбаев по-прежнему находится в своей резиденции в окружении охраны и сторонников.

Также сообщается, что сторонники Атамбаева отменили митинг в Бишкеке и направляются в село Кой-Таш к его резиденции.

Ранее замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков заявил, что киргизское МВД возбудило шесть уголовных дел после столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить