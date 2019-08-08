Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева
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«Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники дают им отпор, их около четырёх сотен — оружия у них нет, только камни и палки», — заявил представитель штаба.
По его словам, сам Атамбаев по-прежнему находится в своей резиденции в окружении охраны и сторонников.
Также сообщается, что сторонники Атамбаева отменили митинг в Бишкеке и направляются в село Кой-Таш к его резиденции.
Ранее замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков заявил, что киргизское МВД возбудило шесть уголовных дел после столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.