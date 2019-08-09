Адвокат: Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

Арестованный экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием, заявил его адвокат Сергей Слесарев.

«Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы», — сказал он журналистам. Его цитирует ТАСС.

Слесарев добавил, что речь идёт о постановлении о ходатайстве об изменении меры пресечения, документе о мере пресечения и о протоколе допроса.

8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева. Им удалось прорваться на её территорию.

Позднее экс-президента Киргизии задержали и доставили в Главное следственное управление МВД республики.

Впоследствии суд арестовал Атамбаева на срок до 26 августа.