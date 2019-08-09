По делу о коррупции: экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали до 26 августа

Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обратиться в международные судебные инстанции в связи с якобы незаконными обвинениями в коррупции. Об этом сообщил адвокат Сергей Слесарев. По его словам, экс-главу государства отправили под арест до 26 августа на время следственных мероприятий. Накануне Атамбаев сдался силовикам во время очередного штурма своей резиденции. Между тем действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков указал, что его предшественник не подчинился законам страны и что не стоит говорить об их личном противостоянии.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заключён под арест на срок до 26 августа, его поместили в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Об этом сообщил порталу 24.kg адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев. По его словам, в здании ГКНБ в Бишкеке прошло экстренное выездное заседание, на котором Атамбаеву избрали меру пресечения на время следствия.

«Никто не предъявил никаких документов о задержании, в том числе о принудительном приводе. Обещали, что их представят сегодня. Никто не реагировал, что документы были подготовлены до вручения уведомления по подозрению по делу Азиза Батукаева (криминального авторитета. — RT). Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения», — подчеркнул адвокат.

Юрист также назвал предъявленные Атамбаеву предварительные обвинения необоснованными и противоречащими Конституции. По его словам, защита намерена обратиться в международные суды, в частности, Гаагский трибунал.

«Как оно (обвинение. — RT) может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева, как экс-президента, имеется неприкосновенность», — подчеркнул Слесарев.

Стоит отметить, что 27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. При этом адвокат экс-президента накануне заявил, что не признаёт правомерности этого решения.

Согласно данным агентства Sputnik Кыргызстан, бывшего президента республики подозревают в нарушении статьи 319 «Коррупция» Уголовного кодекса Киргизии.

В то же время пресс-служба МВД республики сообщила, что ночью в Бишкеке сотрудники милиции с применением спецсредств разгоняли сторонников Атамбаева, нарушавших общественный порядок и пытавшихся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. В настоящее время обстановка находится под полным контролем ведомства. Кроме того, принимаются меры по установлению личностей и задержанию зачинщиков волнений.

© МВД Кыргызской республики

Накануне Алмазбек Атамбаев сдался сотрудникам Госкомитета нацбезопасности после новой попытки штурма его резиденции в селе Кой-Таш. Очередной спецоперацией, в которой задействовали порядка двух тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа, лично руководил глава МВД республики Кашкар Джунушалиев. При этом сопротивление им оказывали порядка 300-400 сторонников экс-президента. В результате этих стычек пострадали четверо силовиков и один гражданский.

Первая попытка захвата Атамбаева была предпринята вечером в среду, 7 августа. В ходе столкновений тогда был убит один из бойцов Госкомитета нацбезопасности Киргизии, при этом пострадали 98 человек. Генпрокуратура после произошедшего возбудила уголовные дела по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Захват заложников».

При этом экс-президент республики признался, что и сам применял оружие. Кроме того, он обратился к киргизским гражданам, заверив, что не причастен к коррупционным преступлениям.

«Я несколько раз предлагал дать письменные показания: и через прессу, и конфиденциально... Я готов ответить на любой вопрос, потому что по делу Батукаева с моей стороны никакой коррупции не было. Об этом прекрасно знает Сооронбай Жээнбеков, я ему сам рассказывал. И этот цинизм потрясает», — сказал Атамбаев.

Он также призвал власти одуматься, перестать стрелять в мирных граждан и вернуться в правовое поле.

«Я безмерно благодарен народу Кыргызстана, я верю в дух граждан, я верю в светлое будущее Кыргызстана, всё будет хорошо, но мы должны вместе отстоять нашу свободу. Мы не допустим, чтобы весь Кыргызстан был рабами какого-то семейного клана», — указывал экс-глава государства.

В свою очередь, президент Сооронбай Жээнбеков на внеочередной сессии парламента 8 августа сообщил, что происходящие события не являются личностным противостоянием двух людей. По его словам, сторонники Атамбаева ведут борьбу против раскрытия преступных деяний, против законного следствия и обеспечения справедливого правосудия.

Также по теме «После долгих переговоров решил сдаться»: экс-президент Киргизии Атамбаев доставлен в МВД республики Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками силовых структур республики и доставлен в Главное следственное...

«К сожалению, в истории нашей страны было несколько случаев, когда арестовывали видных и авторитетных отечественных политиков. Все они, подчинившись законам, приходили на следствие и заседания суда. А Атамбаев, переживая за собственное благополучие, отказался прийти к следователю. Ради себя он не преминул пожертвовать жизнями людей», — подчеркнул Жээнбеков.

Нынешний президент Киргизии пришёл к власти в 2017 году, сменив своего однопартийца. Это был второй случай мирной передачи правления в республике за период независимости с 1991 года. Между тем позднее на членов команды Атамбаева завели уголовные дела и арестовали. В мае 2019-го Жээнбеков подписал закон, позволяющий лишать бывших президентов неприкосновенности и привлекать к уголовной ответственности, после чего экс-главе государства предъявили обвинения в коррупции. Сам Атамбаев называл их политически мотивированными.